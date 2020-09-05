Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат Ефремова прогнозирует актеру срок от шести до восьми лет колонии 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы, вероятно, назначит актеру Михаил Ефремову от шести до восьми лет колонии общего режима, считает его адвокат Эльман Пашаев. Такой прогноз он высказал в интервью телеканалу "Москва-24" в субботу.
"От шести до восьми лет колонии общего режима", — сказал Пашаев в ответ на вопрос ведущего о его прогнозе на приговор.
Приговор актеру, как ожидается, будет оглашен 8 сентября. В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, а Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае — отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.
Видео дня. В Приморье тайфун Майсак выбросил на берег корабль-призрак
ТАСС: последние новости
Четыре сотрудника минского офиса американской IT-компании арестованы на два месяца Четыре сотрудника минского офиса американской IT-компании арестованы на два месяца Митрополит Иларион считает неудачной затеей гибрид военной формы и рясы Митрополит Иларион считает неудачной затеей гибрид военной формы и рясы В РПЦ предостерегли власти от попыток тотального контроля частной жизни россиян В РПЦ предостерегли власти от попыток тотального контроля частной жизни россиян
Комментарии
Другое , Эльман Пашаев , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова
Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова
ВНИМАНИЕ! Ад родительских чатиков
ВНИМАНИЕ! Ад родительских чатиков
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
01:00
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение