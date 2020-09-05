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«Это жесть»: Ваенга опубликовала фото без макияжа и раскритиковала телевидение 

Ovideo.ru 1 час назад
«Это жесть»: Ваенга опубликовала фото без макияжа и раскритиковала телевидение
Фото: Ovideo.ru
«Это жесть»: Ваенга опубликовала фото без макияжа и раскритиковала телевидение В пятницу, 4 сентября, стартовал третий сезон шоу «Голос. 60+». Одним из наставников в музыкальном проекте является популярная певица Елена Ваенга. После выхода программы Ваенга пожаловалась на то, что телевизор добавил ей возраста и лишнего веса. «Телевизор. Плюс десять лет и плюс двадцать килограммов. Это жесть. Негатив, обида, разочарование. И меня не переубедить», — написала на своей странице в Instagram 43-летняя Ваенга под фотографией без макияжа. Интересно, что Елена Ваенга запретила оставлять людям комментарии к этой публикации. Вероятно, таким образом исполнительница хита «Аэропорт» предостерегла себя от хейтеров.
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Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 4 Сен 2020 в 2:26 PDT
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