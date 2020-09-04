«Органы не повреждены». Почему врачи не верят в отравление Навального 

ОМСК, 4 сен — РИА Новости. Почки, легкие и печень Алексея Навального не были повреждены, это значит, что никаких токсикантов в его организме не было, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
"В пользу, опять же, заболевания, могу сказать, что любой токсикант, и это однозначно, любой токсиколог вам скажет, проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след. В данном случае клиническом в течение всего времени пребывания ни почки, ни легкие, ни печень не были повреждены", — приводит слова Сабаева министерство здравоохранения Омской области.
Сабаев уточнил, что повреждений не было при поступлении Навального в клинику и на протяжении всего периода его пребывания там.
"Отсюда можно сказать, что никаких токсикантов в организме пациента не было", — пояснил Сабаев.
"Мы две ситуации оценили — то, что могло зайти в организм и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал, то есть яда не было. Это очевидные вещи", — заключил Сабаев.