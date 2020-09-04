Развеян популярный миф о плавленом сыре 

Популярный миф гласит, что плавленый сыр делают из отходов производства обычного сыра. Почему это не соответствует действительности, рассказал радио Sputnik председатель Правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, специалист молочного рынка Андрей Даниленко

Вкус и качество плавленого сыра напрямую зависят от сырья, которое используют для его приготовления, однако из-за термической обработки иногда теряется вкус первоисточника. Из-за этого в сознании людей закрепился устойчивый миф о низком качестве продукта. А это не так, уверен Андрей Даниленко.

"Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или, что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт. Но, к сожалению, есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обманывать потребителя, но это выявляется на экспертизе", — пояснил для радио Sputnik специалист молочного рынка.

Некачественный плавленый сыр встретить в магазинах можно, но это очень редкое явление. Скорее найдете схожий продукт, но без сыра в составе.