Развеян популярный миф о плавленом сыре 

"Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или, что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт. Но, к сожалению, есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обманывать потребителя, но это выявляется на экспертизе", — пояснил для радио Sputnik специалист молочного рынка.
"Если используется в названии слово "сыр", то это должен быть 100% молочный продукт. Если его называют "сырным продуктом", то там могут быть использованы растительные жиры. Как правило, это заменитель молочного жира, в состав которого может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло", — рассказал в интервью радио Sputnik специалист молочного рынка.