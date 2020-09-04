Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Развеян популярный миф о плавленом сыре 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Развеян популярный миф о плавленом сыре
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Популярный миф гласит, что плавленый сыр делают из отходов производства обычного сыра. Почему это не соответствует действительности, рассказал радио Sputnik председатель Правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, специалист молочного рынка Андрей Даниленко.
Вкус и качество плавленого сыра напрямую зависят от сырья, которое используют для его приготовления, однако из-за термической обработки иногда теряется вкус первоисточника. Из-за этого в сознании людей закрепился устойчивый миф о низком качестве продукта. А это не так, уверен Андрей Даниленко.

"Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или, что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт. Но, к сожалению, есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обманывать потребителя, но это выявляется на экспертизе", — пояснил для радио Sputnik специалист молочного рынка.

Некачественный плавленый сыр встретить в магазинах можно, но это очень редкое явление. Скорее найдете схожий продукт, но без сыра в составе.

"Если используется в названии слово "сыр", то это должен быть 100% молочный продукт. Если его называют "сырным продуктом", то там могут быть использованы растительные жиры. Как правило, это заменитель молочного жира, в состав которого может входить пальмовое, соевое, кокосовое или подсолнечное масло", — рассказал в интервью радио Sputnik специалист молочного рынка.

Видео дня. Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Последние новости
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии
Комментарии
Другое , Андрей Даниленко , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Катастрофа в воздухе: сотни жертв исчезли без следа
Катастрофа в воздухе: сотни жертв исчезли без следа
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Видео
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
00:22
Медведи «ограбили» продуктовые магазины и попали на видео
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
00:32
Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
00:13
Ураган рекордной силы накрыл российский город и попал на видео
Происшествия
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
00:14
Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным
В мире
Лукашенко стал врагом Украины
01:28
Лукашенко стал врагом Украины
В мире
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
00:14
Берлин ответил на заявление Лукашенко о Навальном
В мире
Игра с огнем: опасная находка в порту Бейрута
01:23
Игра с огнем: опасная находка в порту Бейрута
В мире Происшествия
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
00:59
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Шоу-бизнес
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть