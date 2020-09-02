В WoW Shadowlands уберут время отката для заклинаний

Blizzard объявила, что пересмотрела использование системы GCD, общего времени восстановления заклинаний. С выходом дополнения World of Warcraft: Shadowlands ряд классовых умений освободят от глобального отката.

Под амнистию попадут «бурсты»: умения, которые не наносят урон, но на время повышают эффективность персонажа. Они не ощущаются многими игроками как самостоятельные действия, и общее время восстановления не даёт ощутить их значимость.

Рыцарь смерти: «Ледяной столп», «Усиление рунического оружия»;

Друид: «Берсерк», «Парад планет», «Воплощение: избранный Элуны», «Воплощение: король джунглей», «Прожорливое бешенство»;

Охотник: «Дух дикой природы»;

Маг: «Мощь тайной магии», «Стылая кровь»;

Монах: «Безмятежность»;

Паладин: «Рыцарь-мститель», «Гнев карателя», «Священная война», «Святой каратель»;

Жрец: «Щит души»;

Разбойник: «Выброс адреналина», «Теневые клинки», «Вендетта»;

Шаман: «Наставления предков»;

Чернокнижник: «Черная душа: нестабильность», «Черная душа: страдание»;

Воин: «Аватара», «Безрассудство».

По мнению Blizzard cпособности вроде «Метаморфозы», «Хранителя бурь» и «Извержения Бездны» в данной переработке не нуждаются: они заметно выделяются в ходе боя благодаря эффектам, анимации и собственно механике, так что на них GCD продолжит действовать.

World of Warcraft: Shadowlands выйдет 27 октября. Примерно за месяц до релиза дополнения будет установлен предварительный патч, вносящий в игру основные изменения и открывающий вступительную сюжетную кампанию с глобальными событиями.

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