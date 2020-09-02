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В WoW Shadowlands уберут общее время отката для некоторых заклинаний 

Игромания.ру 1 час назад
В WoW Shadowlands уберут время отката для заклинаний
Фото: Игромания.ру
Blizzard объявила, что пересмотрела использование системы GCD, общего времени восстановления заклинаний. С выходом дополнения World of Warcraft: Shadowlands ряд классовых умений освободят от глобального отката.
Под амнистию попадут «бурсты»: умения, которые не наносят урон, но на время повышают эффективность персонажа. Они не ощущаются многими игроками как самостоятельные действия, и общее время восстановления не даёт ощутить их значимость.
Рыцарь смерти: «Ледяной столп», «Усиление рунического оружия»;
Друид: «Берсерк», «Парад планет», «Воплощение: избранный Элуны», «Воплощение: король джунглей», «Прожорливое бешенство»;
Охотник: «Дух дикой природы»;
Маг: «Мощь тайной магии», «Стылая кровь»;
Монах: «Безмятежность»;
Паладин: «Рыцарь-мститель», «Гнев карателя», «Священная война», «Святой каратель»;
Жрец: «Щит души»;
Разбойник: «Выброс адреналина», «Теневые клинки», «Вендетта»;
Шаман: «Наставления предков»;
Чернокнижник: «Черная душа: нестабильность», «Черная душа: страдание»;
Воин: «Аватара», «Безрассудство».
По мнению Blizzard cпособности вроде «Метаморфозы», «Хранителя бурь» и «Извержения Бездны» в данной переработке не нуждаются: они заметно выделяются в ходе боя благодаря эффектам, анимации и собственно механике, так что на них GCD продолжит действовать.
World of Warcraft: Shadowlands выйдет 27 октября. Примерно за месяц до релиза дополнения будет установлен предварительный патч, вносящий в игру основные изменения и открывающий вступительную сюжетную кампанию с глобальными событиями.
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