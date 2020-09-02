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В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать рабочее место школьника 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать рабочее место школьника
Фото: © Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Рабочее место школьника должно быть организовано так, чтобы на нем можно было работать без ущерба для здоровья, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это сделать нужно так, чтобы на рабочем месте можно было работать, а ущерба здоровью не наступало бы. Во-первых, количество времени, которое ребята занимаются на рабочем месте, оно должно быть фиксировано. Это не 5-6 часов после того, как мы пришли из школы… Надо четко понимать, сколько времени вам нужно на приготовление домашнего задания. Нужно, чтобы обязательно были перерывы в процессе приготовления", — рассказала Попова в ходе Всероссийского открытого урока "Будь здоров".
Она также напомнила, что на рабочем месте должно быть светло. Лучше, чтобы оно освещалось из окна, а если света мало, обязательно должна быть лампа. Глава Роспотребнадзора также добавила, что уровень освещенности можно измерить с помощью гаджетов.
Попова также порекомендовала школьникам во время работы за компьютером находиться от монитора на расстоянии полуметра, "лучше больше, но так, чтобы вы видели". Расстояние, по ее словам, должно быть таким, чтобы не наступало напряжение зрения.
"Расстояние до книг. Всегда говорили мы… расстояние до объекта, с которого вы считываете информацию… это расстояние вашего локтя. От локтя до начала фаланг — это расстояние, которое должно быть от вашего глаза до считываемой поверхности", — рассказала Попова.
Она добавила, что сидеть необходимо ровно, не на диване, а на стуле, на жесткой мебели, а высота ее должна быть такой, чтобы ноги ровно стояли на полу, не приходилось ставить их на носочки или прятать под стул.
Попова также посоветовала школьникам не забывать про физкульминутки, разминаться после 30-40 минут занятий.
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Другое , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости , Москва
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