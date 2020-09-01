В Совфеде прокомментировали заявление лидера оппозиции Черногории о РФ 

Российский парламентарий считает заявление Кривокапича "правильным и здравым".

По его словам, в интересах Подгорицы укреплять связи с Москвой, так как Черногория понесла достаточные потери от санкционной политики.

"Я надеюсь, что после выборов, которые прошли недавно, ситуация изменится, что Черногория опять вернётся к дружеским отношениям с Россией", — сказал Цеков.

Ранее лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что поддержка антироссийских санкций была ошибкой, страна столкнулась со многими экономическими потерями.