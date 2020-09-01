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В Совфеде прокомментировали заявление лидера оппозиции Черногории о РФ 

Газета.Ru 4 часа назад
В Совфеде прокомментировали заявление лидера оппозиции Черногории о РФ
Фото: Газета.Ru
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление лидера оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича о том, что поддержка санкций против России была ошибкой. Об этом сообщает RT.
Российский парламентарий считает заявление Кривокапича "правильным и здравым".
По его словам, в интересах Подгорицы укреплять связи с Москвой, так как Черногория понесла достаточные потери от санкционной политики.
"Я надеюсь, что после выборов, которые прошли недавно, ситуация изменится, что Черногория опять вернётся к дружеским отношениям с Россией", — сказал Цеков.
Ранее лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что поддержка антироссийских санкций была ошибкой, страна столкнулась со многими экономическими потерями.
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Другое , Здравко Кривокапич , Сергей Цеков , Совет Федерации , Черногория
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