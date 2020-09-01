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Глава Крыма заявил о надвигающемся пике коронавируса в бархатный сезон 

Lenta.ru 3 часа назад
Глава Крыма заявил о надвигающемся пике коронавируса в бархатный сезон
Фото: Lenta.ru
На Крым надвигается пик волны заражений коронавирусной инфекцией — предположительно, он наступит во время бархатного сезона на местных курортах. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крым–24».
По его словам, несмотря на то, что туристический сезон близится к концу и большинство отдыхающих уезжает, ежедневный прирост по заболеванию COVID-19 достигнет пика к 14 сентября.
«Потом все пойдет на спад», — заключил Аксенов.
Согласно последним данным, на полуострове с начала пандемии зафиксировано 2511 случаев заражения коронавирусом. При этом из больниц выписаны 1695 выздоровевших пациентов, 31 носитель инфекции умер.
В Крыму в последнее время регулярно обновляется рекорд по ежедневному приросту числа зараженных COVID-19. Так, 28 августа сообщалось о 84 случаях инфицирования за сутки. Ранее максимальный показатель суточного прироста составлял 56 зараженных.
При этом в середине августа Аксенов, отвечая на данные о повторном закрытии республики и введении ограничений из-за вспышки коронавируса, заявил, что «никаких закрытий сейчас не будет». По его словам, на данный момент в регионе принимаются все меры, чтобы не допустить распространения инфекции и очередного введения запретов.
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Комментарии
Другое , Сергей Аксенов , Республика Крым
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