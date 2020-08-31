Завещание Абэ: Вернуть Курилы любой ценой 

По данным «Киодо», о своих планах Суга сообщил генсеку ЛДП Тосихиро Никаи, Суга занимает пост генсека кабмина с декабря 2012 года, когда к власти в стране пришло правительство Абэ. Его популярность и внутрипартийная поддержка выросли на фоне пандемии, и в прессе его стали описывать как одного из наиболее вероятных кандидатов на пост председателя правящей партии. Сам Суга пока официально отрицал, что будет баллотироваться на предстоящих выборах.

Напомним, Абэ объявил об уходе в отставку 28 августа. Он сказал, что не может исполнять обязанности главы правительства по состоянию здоровья (у него язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки). Как заявил Абэ, он «намерен продолжать полностью исполнять свои обязанности» вплоть до назначения преемника. Ожидается, что процедура голосования, а также кандидатура, которую ЛДП выдвинет на пост своего лидера — и, следовательно, премьера страны — станут известны в сентябре.

Один из кандидатов — генсек Ёсихидэ Суга. Также участвует в гонке экс-министр обороны Сигэру Исиба. Кроме того, среди кандидатов экс-глава МИД Японии Фумио Кисида, министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода, глава Минобороны Таро Коно.

В ходе подведения итогов Синдзо Абэ выразил сожаление относительно некоторых невыполненных обещаний. Главным поводом для разочарований оказался вопрос мирного договора с РФ , который Абэ так и не смог подписать за все время пребывания у власти.

«Чрезвычайно болезненно осознавать, что ухожу, не разрешив некоторые вопросы, в том числе не заключив мирный договор с Россией», — сказал Абэ. Он добавил, что «ожидает от своего преемника активной работы по этой проблеме».

Заметим, основным препятствием для подписания договора остается вопрос принадлежности южных Курильских островов. Наиболее значимым успехом в двусторонних переговорах стала достигнутая в 2016 году договоренность о ведении на оспариваемых территориях совместной хозяйственной деятельности — однако до сих пор речь идет лишь о пробных единичных проектах. По ключевым политическим вопросам, несмотря на многочисленные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным , прогресса достичь так и не удалось.

Как будут развиваться отношения РФ и Японии, будет ли новый японский премьер делать ставку на разрешение пограничной проблемы с Россией?

— Разговоры, что Ёсихидэ Суга будет возглавлять ЛДП, шли давно, — отмечает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов . — В мае 2019 года, напомню, в Японии произошла смена императора — на трон взошел наследный принц Нарухито, вместо отца, императора Акихито. В Японии, помимо общепринятого, ведется собственная система летоисчисления — по эпохам императора. Каждая имеет собственное название, причем для японцев это трепетный, важный момент. Так вот, в 2019-м официально заявление, что при новом императоре эпоха будет именоваться Рэйва («порядок», «гармония», а также «цветущий мир», — «СП»), было озвучено именно Ёсихидэ Суга — правой рукой Абэ.

В Японии, как и во многих азиатских странах, символизм в политике имеет немалое значение. Так что, еще когда Суга демонстрировал корреспондентам картонку с иероглифами «Рэйва», многие сделали вывод: Суга — и есть преемник Абэ.

Правда, тогда Суга все отрицал — говорил, у него нет премьерских амбиций. Но, видимо, его попросили — скорее всего, сам Абэ. Все же Суга всегда был сподвижником и опорой Синдзо Абэ с 2012 года, когда Абэ сел в кресло премьера.

Синдзо Абэ, как и многие правители диктаторского склада, засидевшиеся на своих постах, упустил из вида, что он не вечный — у него должен быть преемник. Абэ преемника не подготовил, и никогда на эту тему не высказывался. Возможно, это было связано с тем, что впереди у Абэ был еще год руководства — официально его премьерский срок истекал в сентябре 2021 года. Но здоровье подкачало — и все рухнуло.

«СП»: — Насколько велики шансы Суги стать премьером?

— Пока это гадание на кофейной гуще — даже для японских экспертов. Судя по всему, Суга имеет неплохие шансы, но все будет зависеть от расклада внутри Либерально-демократической партии. Там есть различные фракции и группировки, которые сейчас между собой, под ковром, занимаются перетягиванием каната по вопросу будущего преемника.

Сейчас вырисовывается три фигуры на пост премьера: Суга, бывший министр обороны и генсек партии Сигэру Исиба, а также бывший министр иностранных дел Фумио Кисида — сейчас он в партии занимает ключевой пост главы политического совета.

Пока, повторюсь, неясно, кто одержит верх, и неясен сам механизм избрания главы партии на оставшейся год. Повторю — глава избирается всего на один год, потому что в сентябре 2021 года в Японии будут очередные «правильные» выборы. А сейчас речь идет о выборах срочных и внеочередных.

«Правильные» выборы партией своего лидера проводятся на основе участия как членов депутатов парламента от ЛДП, так и членов местных организаций на уровне префектур. В этом случае очень важен авторитет кандидата на местах.

Но в нынешних «неправильных» выборах, очень возможно, будут участвовать члены парламента от ЛДП, и лишь по три человека от 47 префектур. И тогда, получается, все будет зависеть от настроений депутатов. А тут расклады могут быть самыми неожиданными — именно поэтому никто не берется сказать, во что дело выльется.

«СП»: — Как изменится курс Японии в отношении России с приходом нового премьера?

— Суга де-факто можно рассматривать как преемника Абэ. А вот Исиба был противником Абэ, и его соперником на выборах председателя партии в 2018-м году — мало того, в первом туре этих выборов он выиграл у Абэ, и только во втором, когда уже не имело значение мнение партийцев на местах, он Абэ проиграл.

Исиба был критиком Абэ внутри партии по многим пунктам. И за «абэномику», которая имеет неоднозначные результаты, и за внешнюю политику. Исиба считал, что Абэ слишком мягок с Москвой, ищет -то компромиссы — а этого делать не нужно.

Вывод прост: если теперь к власти придет Суга, курс в отношении России, который проводил Абэ, будет продолжен — хотя не столь интенсивно, и не столь выпукло. Все же у Абэ были семейные традиции в отношениях с Советским Союзом — его отец хотел вернуть Северные территории, и, будучи министром иностранных дел, больной раком, встречался в Японии с Михаилом Горбачевым

У Суги нет этого бэкграунда, этой харизмы. Но он, по всей видимости, будет потихоньку проводить курс на сближение с Россией, хотя принципиальных изменений ждать не приходится. У Абэ, замечу, тоже все лозунги о том, что давайте найдем компромисс — давайте положим в основу переговоров декларацию 1956 года (договоренность об этом была достигнута Абэ и Путиным в Сингапуре, в ноябре 2018 года; в декларации СССР соглашался на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем условием, что фактическая передача этих островов будет произведена после заключения мирного договора) — чистый камуфляж. Потому что принципиальная позиция Абэ не менялась: Япония должна добиваться возвращения всех четырех островов — и точка. И никакой японский политик, наверное, не может от этой позиции отказаться.

Суга, став премьером, будет на словах говорить о поиске компромисса, будет, как и Абэ, многократно встречаться с Путиным. Кисида займет умеренную позицию — не будет делать, как Абэ, заявлений, что вот они с Путиным, своими руками, решат территориальный узел, не будет клясться на могиле отца, что приложит для этого максимум усилий. Но и не будет таким жестким критиком Москвы, каким стал бы Исиба.

То есть, надо понимать: от перемены премьер-министров Японии суть территориальной проблемы не меняется. Позиция Токио будет неизменной на десятилетия вперед: Россия, как правопреемница Советского Союза, силой отобравшего у Японии острова в конце Второй мировой, должна их вернуть — сейчас она их незаконно оккупирует.

Замечу, японские декорации по готовности к компромиссам слетели в этом году, когда японский МИД опубликовал ежегодную «Голубую книгу» по дипломатии. В нее была возвращена фраза, что японский суверенитет распространяется на все четыре острова. До этого — в прошлой и позапрошлой книге — это фраза отсутствовала, видимо, по указанию самого Абэ, который хотел создать благоприятную ауту для выжимания уступок со стороны персонально Путина.

Наша позиция тоже ужесточилась. После того, как Абэ и Путин громко договорились положить в основу переговоров декларацию 1956 года, мы стали заявлять: Москва будет дальше разговаривать о мирном договоре только при условии признания законности владения РФ всеми Курилами. Для японцев это неприемлемо.

А потом, как известно, у нас были приняты поправки к Конституции РФ, одна из которых гласит: отчуждение российских территорий является уголовно-наказуемым преступлением. Японцы считают, это резко ужесточает российскую позицию, и показывает, что лично у Путина нет никакого желания передавать спорные территории Японии.

Абе делал ставку, что в российских условиях все держит в руках «друг Владимир», и он может пойти навстречу «другу Синдзо» в территориальном вопросе. Но с течением времени перспективы решения проблемы стали неясными, а болезнь Абэ нагнала еще больше тумана. В итоге, в российско-японских отношениях наступает если не похолодание, то очевидная пауза.