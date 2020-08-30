Роскосмос пообещал, что астероид размером с многоэтажку никого не убьет 

Астероид, который пролетит мимо Земли 1 сентября, не уничтожит нашу планету. Вероятность столкновения рассчитали еще в 2011 году. Тогда же ученые признали ее несущественной, сообщает телеканал "360".

"Мы не умрем", — заявили в пресс-службе Роскосмоса на вопрос журналистов об опасности астероида 2011 ES4.