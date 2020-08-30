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Роскосмос пообещал, что астероид размером с многоэтажку никого не убьет 

Газета.Ru 32 минуты назад
Астероид, который пролетит мимо Земли 1 сентября, не уничтожит нашу планету. Вероятность столкновения рассчитали еще в 2011 году. Тогда же ученые признали ее несущественной, сообщает телеканал "360".

"Мы не умрем", — заявили в пресс-службе Роскосмоса на вопрос журналистов об опасности астероида 2011 ES4.

В августе к Земле приблизилось почти 20 астероидов из группы "Аполлонов", к которым относится и тот, что пролетит мимо нас 1 сентября, сообщает портал "Невские новости". Его размеры довольно внушительны: космическое тело сопоставимо с высотным домом. Однако бояться не следует. В Роскосмосе пояснили, что орбиты астероидов рассчитывают сразу после обнаружения. Так что про него давно знали и не придавали этому событию значения.
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