Полиция в Берлине начала вытеснять протестующих

Берлинская полиция начала вытеснять отказавшихся покинуть акцию митингующих против ограничительных мер, связанных с коронавирусом, с места проведения митинга.

Фото: © REUTERS/Christian Mang © REUTERS/Christian Mang

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после того как участники акции стали расходится, часть митингующих устроила лагерь на площади и отказалась уходить.

Полиция убеждает протестующих покинуть площадь, столкновений и задержаний не происходит.