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«Он ее бил, в том числе и ногой в живот»: первый муж Легкоступовой высказался о Фирсове 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
«Он ее бил, в том числе и ногой в живот»
Фото: globallookpress.com
Первый муж покойной певицы Валентины Легкоступовой музыкант Игорь Кушнарев заявил, что исполнительница хита «Ягода-малина» стала заложницей в руках своего третьего мужа яхтсмена Юрия Фирсова. Как сказал исполнитель, их совместная с Легкоступовой дочь Анетта в начале августа позвонила ему и посетовала, что мать не подходит к телефону.
Как считает Кушнарев, Фирсов специально не подпускал женщину к трубке. Она стала заложницей в его руках. Как добавил музыкант, Анетта позже говорила ему о синяках на руках и запястье, которые видела у матери, когда приехала к ней домой.

Возможно, она хотела вырваться, возможно, он ее бил, в том числе и ногой в живот, возможно, он ее держал за руки и случайно опустил, а она упала и ударилась — Игорь Кушнарев.

Он добавил, что дочь жаловалась: мать была заторможенной, когда ее везли в больницу, сообщает порталDni.ru.
Напомним, что Валентине Легкоступовой на момент смерти было 54 года. По одной из версий, она упала в ванной и сильно ударилась головой. По другой версии, ее регулярно бил муж, что и привело сначала к коме, а потом к смерти звезды.
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Другое , Юрий Фирсов
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