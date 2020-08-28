В Подмосковье в лесу спасатели нашли 72-летнюю женщину 

Спасатели поисково-спасательного отряда № 29 вывели из леса в Солнечногорском городском округе 72-летнюю женщину. Она заблудилась рядом с коттеджным поселком «Изумрудный». Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

В четверг, 28 августа, в единую диспетчерскую службу «112» обратилась дочь пенсионерки. Она рассказала, что ее мать ушла в лес рядом с коттеджным поселком «Изумрудный» Солнечногорского городского округа.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» прибыли на место и начали прочесывать лес. Поиски были нелегкими из-за погодных условий, к тому же операция по спасению осложнялась наступлением темного времени суток. Лишь спустя час женщина откликнулась на звуковые сигналы и спасатели сразу вышли к обессиленной от ходьбы по лесу пенсионерке. Но в целом она чувствовали себя удовлетворительно, в медицинской помощи не нуждалась.