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В ВОЗ рассказали о критичном влиянии COVID-19 на психику 

Газета.Ru 4 часа назад
— В России зафиксировано 975 576 случаев инфекции. Выздороветь удалось 792 561 пациенту, умерли из-за вируса — 16 804.
— Пандемия коронавируса оказала сильное влияние на психическое здоровье миллионов людей, заявил генердиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — сказал он.
— Вторая вакцина от коронавируса, разрабатываемая Государственным научным центром (ГНЦ) «Вектор», может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ «Вектор» Александра Рыжикова.
— Сейчас в больницах России остаются более 80 тыс. заразившихся коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «У нас сегодня более 80 тыс. человек находятся в больницах. Помощь по-прежнему нужна, мы обязаны довести борьбу с COVID-19 до логического завершения», — сказал он на общероссийской акции «Мы вместе».
— Большинство россиян — 62% — предпочитают отечественную вакцину от коронавирусной инфекции, а не импортную. Среди медиков в пользу отечественной вакцины высказались 59%, 19% заявили, что предпочли бы импортную. При этом 46% считают массовую вакцинацию необходимой, следует из данных опроса Фонда общественного мнения.
— Китайскую вакцину от коронавируса начнут испытывать в России в середине сентября, сообщил и. о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов. «Это исследование должно стартовать во второй половине сентября, где будет вначале небольшое исследование: около 500 человек. Сразу же за ним начнется большое, массовое: пять тысяч добровольцев по всему миру», — сказал он.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выяснила, что самой пострадавшей от пандемии коронавируса страной с развитой экономикой стала Великобритания. Экономический спад в Соединенном Королевстве стал самым крупным за всю историю наблюдений, отмечает BBC News.
— Власти Доминиканы готовы принимать курортников без результатов теста на коронавирус и обещают им бесплатную медстраховку, сообщает АТОР. Эта страна открыла границы для иностранных гостей с 1 июля. С конца сентября по прибытии в страну путешественникам, отобранным методом случайной выборки, будут проводиться экспресс-тесты — например, дыхательный тест на наличие COVID-19.
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Комментарии
Другое , Михаил Мурашко , ВОЗ , ОЭСР , Фонд "Общественное мнение" , BBC News
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