Пушков оценил предложение лишить русский язык статуса государственного в Белоруссии 

Напомним, ранее бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский.

«Чем бы ни мотивировал свой призыв Шушкевич, он тянет Белоруссию на украинский путь: начнут с языка, закончат противопоставлением своей страны России. Это ясно, как день. Это также ложная цель для общества. Она неизбежно приведёт к росту антирусского национализма, как на Украине», — написал Пушков.