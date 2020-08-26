Захарова: доказательной базы вмешательства Запада во внешние дела Белоруссии достаточно 

Общественные деятели Белоруссии, желающие вступить в контакт с представителями России, могут обратиться в российское посольство. "Если есть какие-то желания, стремления, чаяния у любых общественных организаций [Белоруссии] пообщаться с кем-то из сопредельных или других государств, для этого существует наше посольство и не только наше", — сказала Захарова.