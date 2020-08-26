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Судьба Белоруссии. Главное

Белоруссия ответила на обвинения в нарушении литовской границы 

РИА Новости 2 часа назад
Литва пока не предоставила Минску свои данные объективного контроля в отношении якобы нарушения ее воздушного пространства белорусским вертолетом, заявили в министерстве обороны Белоруссии, назвав обвинения Вильнюса необоснованными.
По данным ведомства, 24 августа прошла встреча с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы в Минске. Литовскому военному дипломату было заявлено о необходимости предоставить доказательную базу о нарушении литовской границы. В минобороны Белоруссии добавили, что информация, полученная с помощью белорусских средств объективного контроля и доказывающая отсутствие нарушения, передана в МИД Литвы белорусским посольством 25 августа.
"В свою очередь по состоянию на 16.00 (совпадает с мск) 26 августа 2020 года литовская сторона не предоставила свои данные объективного контроля в отношении обозначенного ей инцидента. В этой связи министерство обороны Республики Беларусь считает предъявленные обвинения необоснованными", — подчеркнули в министерстве.
Ранее министерство обороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной и планах направить Вильнюсу ноту. По данным ведомства, с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.
МИД Литвы также вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому за предполагаемое нарушение воздушного пространства. В литовском МИД сообщали, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 (совпадает с мск) пересек литовскую государственную границу в Мядининкае.
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Другое , Министерство обороны , МИД , Вильнюс , Литва , Минск
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