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Судьба Белоруссии. Главное

Белорусские силовики арестовали пылесос из дома Цепкало 

News.ru 1 час назад
Белорусские силовики арестовали пылесос из дома Цепкало
Фото: News.ru
Силовики проводят обыск в доме экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало. Они арестовали пылесос и телевизор.
Об этом сам Цепкало сообщил в Twitter.
Арестовали телевизор и пылесос, — написал он.
Ранее об обыске сообщила жена Цепкало Вероника. Как писал NEWS.ru, в Комитете Госконтроля сообщили, что обыск проводят не их сотрудники. В Следственном комитете сказали, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Цепкало уехал из Беларуси и увёз с собой детей 24 июля. Вслед за ним, 9 августа, республику покинула и его жена Вероника Цепкало. По словам экс-претендента, его предупредили друзья в правоохранительных органах о том, что дана команда о его аресте.
Политик объявлен властями Белоруссии в межгосударственный розыск. Против него возбуждено уголовное дело о взятке, сам Цепкало утверждает, что дело сфабриковано. Также МВД республики заявило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
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Другое , Вероника Цепкало , Валерий Цепкало , СКР , МВД
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