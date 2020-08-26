Белорусские силовики арестовали пылесос из дома Цепкало 

Силовики проводят обыск в доме экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало . Они арестовали пылесос и телевизор.

Об этом сам Цепкало сообщил в Twitter.

Арестовали телевизор и пылесос, — написал он.

Ранее об обыске сообщила жена Цепкало Вероника . Как писал NEWS.ru, в Комитете Госконтроля сообщили, что обыск проводят не их сотрудники. В Следственном комитете сказали, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Цепкало уехал из Беларуси и увёз с собой детей 24 июля. Вслед за ним, 9 августа, республику покинула и его жена Вероника Цепкало. По словам экс-претендента, его предупредили друзья в правоохранительных органах о том, что дана команда о его аресте.

Политик объявлен властями Белоруссии в межгосударственный розыск. Против него возбуждено уголовное дело о взятке, сам Цепкало утверждает, что дело сфабриковано. Также МВД республики заявило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.