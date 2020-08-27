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РЖД рассматривают вопрос строительства железной дороги до Магадана 

ИА Regnum и ещё 10 1 час назад
РЖД изучают возможность строительства ж/д до Магадана
Фото: ТАСС
Возможность строительства железной дороги до Магадана до 2035 года рассматривают в Российских железных дорогах. Об этом 27 августа сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Белозеров.

«Сегодня мы смотрим до 2035 года. В этом временном горизонте — мы, например, хотели бы доехать железной дорогой в Магадан», — сказал он.

По словам Белозерова, новый транспортный путь позволит раскрыть потенциал региона, который обладает большими залежами полезных ископаемых. Сейчас в компании рассчитывают стоимость проекта.
Добавим, сегодня железная дорога доходит до станции Нижний Бестях в Якутии. Железной дороги до Магадана нет.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Магаданской области Сергей Носов намерен добиться строительства железной дороги в регион к в 2035 году.
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Другое , Сергей Носов , Олег Белозеров , РЖД , ИА REGNUM , Магадан
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