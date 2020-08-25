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Прокуратура Москвы начала проверку после гибели упавшего с крыши подростка 

Агентство «Москва» 1 час назад
Прокуратура Москвы проводит проверку по факту гибели несовершеннолетнего, упавшего с крыши дома на проспекте Вернадского, сообщила Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова. По предварительной информации, 17-летний подросток в сопровождении взрослого и еще одного несовершеннолетнего проникли на крышу дома на проспекте Вернадского с алкоголем. В результате утром 25 августа подросток упал с высоты 16 этажа и от полученных травм скончался.
«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте действий органов системы профилактики и ответственных лиц управляющей компании по обеспечению контроля за доступом посторонних лиц на кровлю многоквартирного дома», — рассказала Нефедова.
По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. На место происшествия выезжал Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков, отметила Нефедова.
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Другое , АГН "Москва" , Москва
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