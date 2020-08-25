По Москве и Подмосковью запустят велотуры

Центральная пригородная пассажирская компания запускает новые велотуры по столице и Московской области . В субботу, 29 августа, будет проведена экскурсия в новом формате, сообщает пресс-служба ЦППК.

Как отмечается, участники экскурсии, которую проведет радиоведущая Наталия Лисицына, будут изучать достопримечательности на велосипедах.

Место сбора группы — Белорусский вокзал, откуда в 09:59 участники велотура отправятся до станции Сколково на электричке. Четырехчасовая экскурсия начнется в многофункциональный комплексе, транспортном хабе "Орбион". Все желающие смогут увидеть необычную архитектуру научного комплекса, посетить уникальное здание "Техно-парка", изучить его интересные изобретения, побывать в необычных бизнес— центрах "Амальтея" и "Стратос". В конце прогулки участников ждет отдых в новом зеленом парке и памятные подарки от ЦППК.

В июле ЦППК возобновила ежегодные экскурсии из столицы в Калугу, Рязань, Серпухов, Хотьково и Коломну. По дороге путешественники смогут прослушать аудиогиды компании серии "От станции в город" — это бесплатные аудиоэкскурсии ЦППК, которые помогают изучить город с помощью смартфонов.

Проект #Москвастобой организовал авторские веломаршруты, несколько из которых посвящены различным архитектурным стилям, среди них авангард или модерн. Веломаршрут вдоль набережных позволит полюбоваться живописными видами центра города, а маршрут "Обновленная Москва" покажет самые современные и благоустроенные уголки столицы. Прокатиться можно по веломаршруту "Как за городом, но в Москве", который проложен по природным зонам.