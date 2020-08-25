Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Полиция Германии перестала охранять клинику с Навальным 

Lenta.ru 1 час назад
Полиция Германии перестала охранять клинику с Навальным
Фото: Lenta.ru
Полицейские перестали охранять клинику «Шарите» в Берлине, где лежит оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
Причины, по которым полиция сняла оцепление у больницы, не раскрываются. Охраной Навального занималось федеральное ведомство уголовной полиции Германии. Это ведомство занимается, в частности, защитой иностранных гостей во время государственных визитов и безопасностью госслужащих.
Ранее верховный представитель Евросоюза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал от Москвы незамедлительного расследования случившегося с российским оппозиционером
24 августа стало известно, что немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию.
Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в данный момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях. Известно, что Навального лечат атропином.
Днем 22 августа российского оппозиционера доставили из Омска в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники. Медики оценивают состояние пациента как стабильное.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Последние новости
Курс рубля начал расти Курс рубля начал расти В Москве перестали ходить троллейбусы В Москве перестали ходить троллейбусы В Госдуме предложили перенести начало учебного года В Госдуме предложили перенести начало учебного года
Комментарии
Другое , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , ЕС , Германия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Лукашенко сделал заявление по военному положению
Лукашенко сделал заявление по военному положению
Навального отравили второй раз
Навального отравили второй раз
Видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео
02:08
Скорпион в «Пятерочке» в Казани попал на видео
Происшествия
Появилось видео с причинами отравления Навального
02:45
Появилось видео с причинами отравления Навального
Происшествия
Украине предсказан конец
00:15
Украине предсказан конец
Армия В мире
В РФ Украине пригрозили судом из-за воды для Крыма
01:37
В РФ Украине пригрозили судом из-за воды для Крыма
Политика
Биолог оценила версии немецких врачей о Навальном
02:45
Биолог оценила версии немецких врачей о Навальном
Происшествия
Предсказан исход войны Белоруссии и Польши
03:43
Предсказан исход войны Белоруссии и Польши
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение