Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Мурашко заявил о готовности вакцины от COVID-19 к новому этапу испытаний в России 

Vse42.ru и ещё 63 9 часов назад
Мурашко заявил о готовности вакцины от COVID-19 к новому этапу испытаний в России
Фото: Vse42.ru
Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам, что подведомственный научный центр имени Гамалеи отправил необходимые документы, чтобы начать пострегистрационные испытания препарата от коронавирусной инфекции.
Уточняется, что на данный момент специалисты пытаются наработать для вакцины промышленную серию, а также осуществить контроль качества готового продукта.
— Документы институт уже подал для пострегистрационных наблюдений, сейчас идет наработка промышленных серий, контроль качества, — цитирует Мурашко РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изменила свое отношение к вакцине от COVID-19, разработанной в России.
За всей актуальной информацией о распространении коронавирусной инфекции можете следить в специальном разделе на нашем сайте.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Vse42.ru: последние новости
"Моя девочка в отличной форме": Пригожин показал фото Валерии в бикини "Моя девочка в отличной форме": Пригожин показал фото Валерии в бикини Глава Башкирии предложил признать охраняемым заповедником территорию Куштау Глава Башкирии предложил признать охраняемым заповедником территорию Куштау Главный инфекционист Минздрава заявил о возможности повторного заражения COVID-19 Главный инфекционист Минздрава заявил о возможности повторного заражения COVID-19
Другое , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас