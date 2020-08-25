Мурашко заявил о готовности вакцины от COVID-19 к новому этапу испытаний в России 

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Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам, что подведомственный научный центр имени Гамалеи отправил необходимые документы, чтобы начать пострегистрационные испытания препарата от коронавирусной инфекции.

Уточняется, что на данный момент специалисты пытаются наработать для вакцины промышленную серию, а также осуществить контроль качества готового продукта.

— Документы институт уже подал для пострегистрационных наблюдений, сейчас идет наработка промышленных серий, контроль качества, — цитирует Мурашко РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изменила свое отношение к вакцине от COVID-19, разработанной в России.

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