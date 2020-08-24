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На станции Лось Ярославского направления МЖД открылась новая платформа 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новая платформа открылась для пассажиров на остановочном пункте Лось Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.
"Пригородные поезда Ярославского направления Московской железной дороги останавливаются для посадки и высадки пассажиров у новой островной платформы № 2 остановочного пункта Лось", — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что в ходе реконструкции на платформе полностью заменили фундамент и покрытие, установили навес для защиты от непогоды, смонтировали информационное табло, систему аудиооповещения, обновили систему освещения. Также на платформе установлен павильон с турникетами и кассами.
"Реконструкция остановочного пункта проведена в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию Ярославского направления МЖД", — заключили в пресс-службе.
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Другое , РЖД , ИТАР-ТАСС , Москва
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