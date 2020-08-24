На станции Лось Ярославского направления МЖД открылась новая платформа 

МОСКВА , 24 августа. /ТАСС/. Новая платформа открылась для пассажиров на остановочном пункте Лось Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Пригородные поезда Ярославского направления Московской железной дороги останавливаются для посадки и высадки пассажиров у новой островной платформы № 2 остановочного пункта Лось", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе реконструкции на платформе полностью заменили фундамент и покрытие, установили навес для защиты от непогоды, смонтировали информационное табло, систему аудиооповещения, обновили систему освещения. Также на платформе установлен павильон с турникетами и кассами.