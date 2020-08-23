Делягин рассказал, что ждёт Россию в ближайшие годы 

Если обстоятельства в России будут складываться нужным образом, то уже в ближайшее время в стране может произойти «левый социалистический переворот». Об этом в ходе YouTube-трансляции на канале информационного агентства «Аврора» заявил известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению эксперта, прежде всего, это событие будет характеризоваться переходом страны от либеральной модели развития, основой которой является власть ограниченной кучки людей, занятых разграблением своего государства, к модели построения общества социальной справедливости, где во главе угла будут стоять интересы и устремления большинства граждан.

Запрос на такой переворот в российском обществе есть, считает Делягин. Однако, его осуществлению мешает чрезвычайно сильное либеральное лобби, которое захватило страну ещё в начале 90-х. С тех самых пор, по словам эксперта, заботы правящей верхушки, именуемой себя российским государством, полностью оторваны от реальных нужд народа.

Ситуация усугубляется тем, что, как отмечает экономист, времени на то, чтобы подобный «левый социалистический переворот» произошёл с минимальными для страны потерями, остаётся всё меньше. Надвигающийся кризис либо ускорит этот процесс, либо, наоборот, сделает переход государства к развитию ещё более отложенным по времени.