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Светящийся шар пронесся в небе над Японией

Газета.Ruиещё 13
2 часа назад
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Неизвестное небесное тело пролетело в небе над Токио и другими префектурами района Канто. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету "Иомиури".
Светящийся шар пронесся в небе над Японией
Фото: РоскосмосРоскосмос
Падение зафиксировали 21 августа, около 22:30 по местному времени (16:30 по Москве). Свидетели заметили яркий светящийся шар, который пересек небосклон справа налево и погас над поверхностью Земли.
Очевидцы засняли это событие на мобильные. Также падение зафиксировали камеры наблюдения на автомобилях и в частных домах в нескольких районах Токио, городах соседней префектуры Канагава и более удаленной префектуре Яманаси.
По оценке специалистов, объект летел со скоростью около 15 километров в секунду.
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Другое,Япония,
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