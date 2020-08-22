Светящийся шар пронесся в небе над Японией

Неизвестное небесное тело пролетело в небе над Токио и другими префектурами района Канто. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету "Иомиури".

Фото: Роскосмос Роскосмос

Падение зафиксировали 21 августа, около 22:30 по местному времени (16:30 по Москве). Свидетели заметили яркий светящийся шар, который пересек небосклон справа налево и погас над поверхностью Земли.

Очевидцы засняли это событие на мобильные. Также падение зафиксировали камеры наблюдения на автомобилях и в частных домах в нескольких районах Токио, городах соседней префектуры Канагава и более удаленной префектуре Яманаси.