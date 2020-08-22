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Пригожин опубликовал фото Валерии в купальнике 

News.ru и ещё 3 8 часов назад
Пригожин опубликовал фото Валерии в купальнике
Фото: News.ru
Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал фото отдыха на пляже со своей супругой певицей Валерией.
На фотографии певица позирует в купальнике голубого цвета на каменном пляже.
Спящая красавица. Пока уснула, решил воспользоваться моментом. Моя девочка в отличной форме, — прокомментировал фото муж Валерии на своей странице в Instagram.
Однако подписчики не поверили, что Валерия спит на камнях. Они заметили, что под певицей нет шезлонга или даже полотенца, и подчеркнули, что Валерия явно позирует для фото.
Иосиф, не умеете врать — не беритесь. Ложь сама по себе отвратительна, а неумелая— вдвойне! Жена ваша не спит— в таких позах и на гальке не спят, а кривляются, якобы «я сплю, а ты типа урвал момент и снимай, снимай», — прокомментировала одна из подписчиц.
Тем не менее отличную фигуру 52-летней певицы оценили все восторженно.
Как писал NEWS.ru ранее, Иосиф Пригожин и Валерия отправились отдыхать на отечественный курорт. Звёздная пара посетила Северный Кавказ, который славится минеральными водами.
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Комментарии
Другое , Иосиф Пригожин , Валерия
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