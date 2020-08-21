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Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к «собственному» концу света 

Общественная служба новостей и ещё 8 4 часа назад
Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к «собственному» концу света
Фото: Lenta.ru
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл обратился к верующим, сообщает РИА «Новости». Он призвал людей задумываться не только о вселенском конце света, но и о собственном.
По его словам, тема конца света сильно затрагивает людей. И подчеркнул: для каждого человека гораздо ближе его собственная смерть, его личный конец света.
Патриарх напомнил, что верующий человек предстанет перед Богом с багажом тех поступков, что он сотворил в земной жизни. Кирилл призвал помнить о легкости искушений и соблазнов.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что патриарх Кирилл призвал Белоруссию к диалогу. Он считает, что церковь способна внести свой вклад в примирение.
Сообщение Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к «собственному» концу света появились сначала на ИА «Общественная служба новостей».
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Другое , Патриарх Кирилл , РИА Новости
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