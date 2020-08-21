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Тимати записывает клип с Моргенштерном 

Экспресс газета и ещё 1 21 августа 2020
Тимати записывает клип с Моргенштерном
Фото: Экспресс газета
Рэпер Тимати, недавно ушедший из лэйбла BlackStar, вернулся из отпуска и активно занялся работой. Планы, судя по всему, у рэпера амбициозные, ведь теперь ему предстоит одному поднимать и свою карьеру, и новую компанию «Ракета». А в качестве разгона артист решил последовать примеру своих коллег по цеху и записать дуэт с молодым и популярным исполнителем.
Стало известно, что Тимати удалось заполучить к себе в напарники Моргенштерна, недавно отметившегося громкой премьерой песни «Кадиллак», которую они записали вместе с Элджеем. Теперь же Алишер снимает клип с Тимуром Юнусовым, но, судя по кадрам со съемочной площадки, появившемся в Сети, особой оригинальностью видео отличатся не будет: зрителей вновь ждут крутые тачки и рэперы в казино в окружении эффектных красоток.
Подобный антураж заставил публику начать высмеивать «совместку» артистов еще до ее выхода. Моргенштерну напомнили, что недавно он зарекался от новых треков и обещал заниматься только рекламой. Хотя, ерничают в соцсетях, возможно, именно поэтому Алишер и согласился на дуэт с Юнусовым.
«Зная талант Тимати делать из клипов длинные рекламные ролики, в принципе Алишер фанатов не обманул», — отмечают авторы Telegram-канала «Только никому…».
Напомним, ранее Филипп Киркоров удивил публику, выпустив «совместку» с любовником Ольги Бузовой — Давой Манукяном. Клип на песню «Ролекс» оказался подозрительно похож на видео Моргенштерна и Элджея.
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Комментарии
Другое , Филипп Киркоров , Тимати
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