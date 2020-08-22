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Белоруссия в огне. Главное

Над Москвой пройдет шоу дронов в честь дня флага России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
В Москве дроны синхронно поднимутся на высоту до 150 метров и устроят представление, «действующим лицом» которого будет российский флаг.
Присоединиться к празднику может каждый — на площадке «Клипы ВКонтакте» проходит флешмоб под хэштегом #деньфлага, сообщает Mail.ru.
22 августа можно будет примерить специальную праздничную маску с российским флагом. В соцсети также стартует флешмоб — к нему можно будет присоединиться, записав ролик в новой маске с хештегом #деньфлага.
Напомним, в субботу у стен Музея Победы развернули огромный триколор, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры. Ко дню флага России устроили и другие мероприятия: волонтеры из Анапы развернули триколор на дне Черного моря, альпинисты установили флаг на горных вершинах Крымского полуострова. Также матчи четвертого тура Российской премьер-лиги посвятили Дню государственного флага России.
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Другое , Росгвардия , Mail.ru Group , Москва
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