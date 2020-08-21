Рискнула жизнью ради шпагата: 44-летняя Волочкова удивила соцсети 

Балерина сообщила поклонникам, что «к полету готова».

Анастасия Волочкова не изменяет своим пристрастиям к эпатажу и любви к шпагатам в самых неожиданных местах. Кажется, балерина уже отметила любимым гимнастическим упражнением все подходящие для этого поверхности, но все равно продолжает находить для него все новые локации.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

20 Авг 2020 в 7:38 PDT Недавно Волочкова наняла рабочих для реконструкции балконов в ее роскошном особняке: ей понадобилось перестелить плитку.

Пока строители собирались приступать к работе, Анастасию вдруг осенило: а ведь именно эта территория еще не была охвачена ее продольным шпагатом. Волочкова быстро исправила эту досадную оплошность и раскинула в необыкновенной растяжке свои ноги на перилах балкона.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

19 Авг 2020 в 4:13 PDT Для встречи с рабочими и выполнения опасного трюка с риском для собственной жизни артистка выбрала весьма пикантный наряд — шелковую пижаму нежно-голубого цвета с розовым крупным цветочным принтом.

«К полету я готова. Пока ремонтная компания осуществляет реконструкцию всех балконов моего дома. Скоро представим вам результат монтажа нового керамогранита», — проинформировала подписчиков звезда, отключив комментарии в своем аккаунте.