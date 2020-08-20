Во Флориде выпустят миллионы ГМ-комаров

В 2021-2022 годах во Флориде выпустят более 750 млн генетически модифицированных комаров, сообщает Центр безопасности продуктов питания США . Это необходимо для борьбы с популяциями комаров Aedes aegypti, которые распространяют опасные заболевания — в потомстве ГМ-комаров доживать до зрелости будут лишь самцы, которые не кусаются и питаются нектаром. Предложение получило одобрение на уровне штата и на федеральном уровне.

В 2009-2010 годах вспышки лихорадки денге в округе Флорида-Кис подтолкнули ученых к поиску способов борьбы с комарами Aedes aegypti, которые ее распространяют. Но ни инсектициды, ни завоз рыбы, поедающей их личинки, ни какие-либо иные методы не дали заметного результата. Кроме того, борьба с комарами оказалась очень дорогой — на нее уходила десятая часть от общего объема финансирования округа.

В 2012 году власти округа обратились за помощью к британской биотехнологической компании Oxitec.

Специалисты компании изменили геном самцов Aedes aegypti так, чтобы их потомство погибало, не достигнув зрелости. Препятствовать этому можно было, только добавив в воду, где растут личинки, антибиотик тетрациклин. Эта мера, по заверению ученых, должна ограничить рост популяции. ГМ-комары получили название OX513A.

Исследователи протестировали OX513A на Каймановых островах, в Панаме и Бразилии. По данным Oxitec, эксперименты были весьма успешны — так, в одном из городских районов Бразилии удалось сократить численность Aedes aegypti на 95%.

Однако когда во Флорида-Кис стало известно о новых мерах по борьбе с комарами, общественность возмутилась и создала петицию с призывом не выпускать ГМ-комаров. Ее подписали почти 250 тыс. человек. Недовольные жители заявляли, что отказываются быть морскими свинками для испытания комаров-мутантов.

Большинство жителей Флориды, впрочем, поддержали решение о выпуске комаров. В 2016 году во время голосования по этому вопросу в нескольких городах юга Флориды 57% населения высказалось «за».

Новые самцы, OX5034, получили возможность доживать до зрелости, но их совместное с самками Aedes aegypti потомство несет в себе токсичный белок, который губит самок еще на личиночной стадии (а кусают и разносят инфекцию именно они). После долгих лет испытаний компании наконец удалось добиться разрешения на то, чтобы выпустить комаров во Флориде.

«Это захватывающее событие, — говорит директор Oxitec Грей Франдсен. — Это итог новаторской работы сотен людей в течение более десяти лет во многих странах, все из которых хотят защитить жителей от лихорадки денге, вируса Зика, желтой лихорадки и других болезней, которые переносят комары».

Агентство по охране окружающей среды США не поддерживает такие эксперименты. Его представители требуют новых испытаний в течение как минимум 10 недель, чтобы убедиться, что ни одна из самок не достигнет зрелости. Также они рассчитывают, что Oxitec уведомит власти штата за 72 часа до выпуска комаров.

Экологи и активисты боятся, что распространение измененных генов в дикой популяции может нанести потенциальный вред находящимся под угрозой и исчезающим видам птиц, насекомых и млекопитающих, питающихся комарами.

«Выпуск генетически измененных комаров поставит под угрозу жителей Флориды, окружающую среду и исчезающие виды в разгар пандемии»,

— считает Дана Перлс, менеджер программы «Друзья Земли».

«Со всеми сегодняшними кризисами, с которыми столкнулась наша страна и штат Флорида — пандемия COVID-19, расовая несправедливость, изменение климата — администрация использовала деньги налогоплательщиков и государственные ресурсы для проведения эксперимента в духе Парка Юрского периода», — добавляет Джейди Хэнсон, директор по политике Международного центра оценки технологий и Центра безопасности продуктов питания.