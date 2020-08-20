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Познер сравнил дружбу в России и США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 5 часов назад
Познер сравнил дружбу в России и США
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Слово «дружба» в России и США несет в себе разный смысл, заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.
«Если в России вы знакомите человека и говорите «это мой друг», то вы тем самым делаете заявление и человек, если он русский человек, он понимает, что это не просто ваш приятель, он не коллега, а друг», — написал он в личной колонке на сайте «Познер Online».
По его мнению, слова «друг» в России имеет определенное звучание, «что я этому человеку доверяю, что я его люблю, что он мне близок».
В свою очередь в США слово «друг» не всегда выражает особое отношение к человеку.
«По-английски, если я скажу «meet my friend» (познакомьтесь с моим другом) — это ничего такого не значит. В данном случае слово это не несет той нагрузки, которое оно несет по-русски», — рассказал журналист.
Однако Познер подчеркнул, что сама дружба одинаковая и в России, и в США. По его мнению, ему не важна национальность друга, кто он, американец или русский. Для него важную роль в дружбе играет чувство взаимопонимания и общности.
Ранее Познер заявил, что на Западе сложился образ России как опасной, жестокой страны, которой нельзя доверять; такое отношение стало результатом нежелания Москвы «плясать под определенную музыку».
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Другое , Владимир Познер , США
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