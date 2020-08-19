В РАН выдвинули версию происхождения снятых с МКС объектов

Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт , комментируя ролик космонавта Ивана Вагнера , на котором запечатлены неопознанные объекты, заявил, что это кадрах могут быть отблески иллюминатора МКС.

Ранее Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции, снял на видео пять неопознанных объектов, летящих в космосе. По его словам, он хотел снять полярное сияние над Антарктидой, однако позже заметил загадочные объекты.

Можно предложить два объяснения. Первое, которое кажется более вероятным, — это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съёмка, — отметил эксперт.

Эйсмонт также предположил, что это тоже могут быть отблески, но уже от спутников Starlink Илона Маска. Кроме того, он объяснил, почему эти огни так быстро исчезают. Это связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и Солнца. Таким образом, перемещение пяти объектов в кадре в таком случае — это проекция на наблюдателя, а не действительное их движение.

Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отражённый от спутников, попал в камеру, — цитирует специалиста пресс-служба ИКИ РАН.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Проект стартовал в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников, ещё 30 тыс. спутников — вывести на орбиты высотой от 328 до 580 км.