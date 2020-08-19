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В РАН выдвинули версию происхождения снятых с МКС объектов

News.ru
1 час назад
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Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт, комментируя ролик космонавта Ивана Вагнера, на котором запечатлены неопознанные объекты, заявил, что это кадрах могут быть отблески иллюминатора МКС.
В РАН выдвинули версию происхождения снятых с МКС объектов
Фото: News.ruNews.ru
Ранее Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции, снял на видео пять неопознанных объектов, летящих в космосе. По его словам, он хотел снять полярное сияние над Антарктидой, однако позже заметил загадочные объекты.
Можно предложить два объяснения. Первое, которое кажется более вероятным, — это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съёмка, — отметил эксперт.
Эйсмонт также предположил, что это тоже могут быть отблески, но уже от спутников Starlink Илона Маска. Кроме того, он объяснил, почему эти огни так быстро исчезают. Это связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и Солнца. Таким образом, перемещение пяти объектов в кадре в таком случае — это проекция на наблюдателя, а не действительное их движение.
Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отражённый от спутников, попал в камеру, — цитирует специалиста пресс-служба ИКИ РАН.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Проект стартовал в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников, ещё 30 тыс. спутников — вывести на орбиты высотой от 328 до 580 км.
Как писал NEWS.ru, сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что снятые российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС странные объекты — это спутники Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
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Другое,Иван Вагнер,Натан Эйсмонт,Владимир Сурдин,SpaceX,
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