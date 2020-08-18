В монастыре РФ зафиксировали вспышку коронавируса

Специалисты зафиксировали вспышку коронавируса на территории мужского Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, одного из древнейших и самых крупных в России . Об этом во вторник сообщила пресс-служба Псковской епархии.

"В последние дни в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре произошла вспышка коронавирусной инфекции. Заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители. Четыре насельника монастыря госпитализированы, еще десять с легкой и бессимптомной формами заболевания изолированы в монастыре", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в связи со вспышкой коронавируса в настоящее время богослужения в монастыре проводятся только на монастырских площадях с соблюдением необходимой санитарной дистанции между молящимися. Для прихожан и паломников совершается только общая исповедь.

"Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь силами врачей управления Роспотребнадзора по Псковской области, Псковской городской больницы и врачей из числа братии монастыря. В монастырских помещениях ежедневно проводится дезинфекция и соблюдаются все необходимые санитарные меры. Паломнический центр Псково-Печерского монастыря временно не принимает паломников, как сообщалось ранее, у одной сотрудницы был обнаружен COVID-19", — говорится в сообщении.

В епархии также уточнили, что на праздник Успения Пресвятой Богородицы богослужения будут проходить в обычном режиме за исключением того, что все они будут совершаться на монастырских площадях под открытым небом. Кроме того, в этом году отменят крестный ход вокруг монастыря.

О монастыре

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова, вблизи границы с Эстонией, он является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Официальной датой основания Псково-Печерской обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более десяти храмов. На территории обители сохранились также старинные зубцы стен и бойницы, боевые ходы и остатки земляных укреплений, возведенные при Петре I.

Карстовые пещеры на территории монастыря представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек. Ежегодно пещеры Псково-Печерского монастыря привлекают множество паломников и туристов.