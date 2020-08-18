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Белоруссия в огне. Главное

МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим 

РИА Новости 2 часа назад
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
Фото: Reuters
МВД Белоруссии заявило, что не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть.

"Мы, милиционеры Беларуси, обращаемся к жителям нашей страны! От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!" — говорится в заявлении сотрудников ведомства, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В нем отмечается, что сотрудники органов внутренних дел не берутся судить "ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям".

Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно подсчетам ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.
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Комментарии
Другое , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России
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