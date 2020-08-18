Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Развеян популярный миф о заражении коронавирусом 

News.ru 1 час назад
Развеян популярный миф о заражении коронавирусом
Фото: News.ru
Случаев заражения коронавирусом через пищу не зарегистрировано. Об этом сообщили директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса, — цитирует его РИА Новости.
Отмечается что вирус обнаружили в Китае в партии куриных крылышек, ввезенных из Бразилии. При этом те, кто их съел, не заразились. Также в восточной китайской провинции Аньхой коронавирус обнаружили в партии креветок из Эквадора.
Консультант ВОЗ и эпидемиолог Мария Ван Керкхове считает, что термообработка продуктов уничтожает COVID-19. Она также заявила, что китайские власти тщательно проверяют продукты питания.
Как писал NEWS.ru, человек может заразиться новой коронавирусной инфекцией через продукты питания, если их потрогал заражённый, заявил микробиолог Евгений Плисов.
По его словам, заразиться коронавирусом через еду можно, если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передаёт пакет с едой или саму еду, потом тот, кто её получил, потрогал эту еду и потрогали своё лицо.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
News.ru: последние новости
Калифорниец заболел чумой после укуса блохи Калифорниец заболел чумой после укуса блохи Модель получила 4 года за нападение на депутата Модель получила 4 года за нападение на депутата Наименьший темп прироста случаев COVID-19 отмечен в Карелии Наименьший темп прироста случаев COVID-19 отмечен в Карелии
Комментарии
Другое , ВОЗ , РИА Новости , Бразилия , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
00:45
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
В мире Политика
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
00:26
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
Происшествия В мире
ЕС предложит Белоруссии альтернативу России
00:20
ЕС предложит Белоруссии альтернативу России
В мире Политика
Какой совет дал Путин Лукашенко
01:30
Какой совет дал Путин Лукашенко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение