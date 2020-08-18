Российский бизнес предложил Мишустину создать госагентство информационных технологий

МОСКВА , 18 августа. /ТАСС/. Российские объединения производителей электроники и разработчиков программного обеспечения просят премьер-министра РФ Михаила Мишустина рассмотреть вопрос о создании госагентства, которое будет курировать развитие информационных технологий и электронной промышленности. Копия соответствующего письма, подлинность которого подтвердили его авторы, имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению авторов письма, развитие целостной отрасли информационных технологий и электронной промышленности требует создания и целостной системы госуправления, которая позволит скоординировать и связать между собой задачи по разработке прикладного и системного ПО, созданию ИТ-сервисов, проектированию и производству электронного оборудования и микроэлектроники, развитию производственной базы электронной промышленности.

"От лица отраслевых ассоциаций предлагаем создать Агентство технологического развития с прям ым подчинением п равительству РФ, которое возьмет не себя межведомственную координацию и комплексное управление развитием отраслей информационных технологий и электроники", - отмечают в АРПЭ и "Руссофте".

Что предлагается отдать под единое госрегулирование

Авторы обращения отмечают, что для устойчивого развития ИТ-отрасли и электроники требуется согласованная настройка ряда инструментов госрегулирования. В частности, речь идет о таможенно-тарифном регулировании, технологической политике в инфраструктурных проектах, госзакупках и информационной безопасности.

Также госагентство может заниматься вопросами технического регулирования, решением вопросов, связанных с налоговыми льготами, поддержкой экспортного потенциала российской продукции, формированием программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в технических ВУЗах, ориентированных на цифровые технологии.

"Эти инструменты находятся в настоящее время в руках разных ведомств, каждое из которых руководствуется своими установками и задачами, а также критериями оценки их деятельности, не всегда согласованными друг с другом", - считают в ассоциациях.

По словам авторов письма, министерства в первую очередь обеспечивают устойчивость подведомственных организаций и сами являются частью сложившейся системы отношений.