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Белоруссия в огне. Главное

Малькевич увидел в митингах Белоруссии западную методичку 

Слово и Дело 1 час назад
Малькевич увидел в митингах Белоруссии западную методичку
Фото: Слово и Дело
В качестве примера общественник привел последние события в Республике Беларусь. Там распространяются всевозможные информационные вбросы с помощью прессы, выполняющей роль иностранных агентов. Страна стала площадкой для реализации технологий «цветных революций».
Малькевич напомнил несколько приемов из методички американского деятеля Джина Шарпа. К таковым относится обнимание с правоохранителями, забастовки сотрудников предприятий, разрушение дипломатических связей и другое.
Общественник, который также руководит Фондом защиты национальных ценностей, объявил о новом проекте организации. Фонд намерен выдавать премии в сфере политтехнологий. Название проекта — «ПолитПатриот».
Соискателями премии могут стать специалисты по связям с общественностью, сотрудники средств массовой информации и политтехнологи, которые отстаивают государственные интересы и национальные ценности.
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