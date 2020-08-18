Малькевич увидел в митингах Белоруссии западную методичку 

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В качестве примера общественник привел последние события в Республике Беларусь. Там распространяются всевозможные информационные вбросы с помощью прессы, выполняющей роль иностранных агентов. Страна стала площадкой для реализации технологий «цветных революций».

Малькевич напомнил несколько приемов из методички американского деятеля Джина Шарпа. К таковым относится обнимание с правоохранителями, забастовки сотрудников предприятий, разрушение дипломатических связей и другое.

Общественник, который также руководит Фондом защиты национальных ценностей, объявил о новом проекте организации. Фонд намерен выдавать премии в сфере политтехнологий. Название проекта — «ПолитПатриот».

Соискателями премии могут стать специалисты по связям с общественностью, сотрудники средств массовой информации и политтехнологи, которые отстаивают государственные интересы и национальные ценности.