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Калифорниец заболел чумой после укуса блохи 

News.ru и ещё 4 40 минут назад
Patrick Lefevre/ZUMAPRESS.com
Фото: Patrick Lefevre/ZUMAPRESS.com
В Саут-Лейк-Тахо (Калифорния, США) выявлен первый за пять лет случай заболевания чумой.
Предполагается, что мужчину укусила во время прогулки с собакой блоха. Последние подтверждённые случаи чумы в штате были зафиксированы в 2015 году, когда два человека, в том числе ребёнок, из округа Лос-Анджелес, заразились в национальном парке Йосемити, передаёт KTLA5.
По данным Министерства здравоохранения Калифорнии, болезнь распространена по всему штату, за исключением юго-восточного пустынного региона и долины Сан-Хоакин. Чума чаще всего встречается в предгорьях, на плато, в горах и на побережье. Редкое и потенциально смертельное бактериальное заболевание чаще всего передаётся блохами, которые заразились от инфицированных белок, бурундуков и других диких грызунов. При раннем обнаружении чума поддаётся лечению антибиотиками.
Заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, увеличением лимфоузлов и слабостью. Во избежание заражения местные власти не рекомендуют кормить диких грызунов, советуют не прикасаться к ним самим и не давать трогать собакам.
Как писал NEWS.ru ранее, китайские врачи зарегистрировали ещё одну смерть человека от чумы в городе Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
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Другое , Лос-Анджелес , США
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