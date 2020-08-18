Patrick Lefevre/ZUMAPRESS.com

В Саут-Лейк-Тахо (Калифорния, США ) выявлен первый за пять лет случай заболевания чумой.

Предполагается, что мужчину укусила во время прогулки с собакой блоха. Последние подтверждённые случаи чумы в штате были зафиксированы в 2015 году, когда два человека, в том числе ребёнок, из округа Лос-Анджелес , заразились в национальном парке Йосемити, передаёт KTLA5.

По данным Министерства здравоохранения Калифорнии, болезнь распространена по всему штату, за исключением юго-восточного пустынного региона и долины Сан-Хоакин. Чума чаще всего встречается в предгорьях, на плато, в горах и на побережье. Редкое и потенциально смертельное бактериальное заболевание чаще всего передаётся блохами, которые заразились от инфицированных белок, бурундуков и других диких грызунов. При раннем обнаружении чума поддаётся лечению антибиотиками.

Заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, увеличением лимфоузлов и слабостью. Во избежание заражения местные власти не рекомендуют кормить диких грызунов, советуют не прикасаться к ним самим и не давать трогать собакам.

Как писал NEWS.ru ранее, китайские врачи зарегистрировали ещё одну смерть человека от чумы в городе Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.