Дарья Мороз покидает труппу МХТ, но не намерена прощаться со своими ролями 

Актриса утверждает, что будет участвовать во всех постановках театра, в которых играла ренее.

Не успели московские театралы обсудить уход из «Современника» Сергея Гармаша, как не самые приятные новости начали приходит из МХТ: о своем нежелании оставаться в труппе театра заявила Дарья Мороз. Поклонники обратили внимание: заявление актриса сделала, но над спектаклями работать продолжает. Как это возможно, подписчикам непонятно, поэтому ответ на свой вопрос они решили получить непосредственно у Дарьи.

Актриса увидела один из комментариев поклонников. В нем подписчица спрашивала, как Мороз может покинуть театр, и в то же время продолжать репетиции спектаклей.

«Одно другого не исключает. Будет иной контракт, но от своих ролей я не отказываюсь», — ответила Дарья.

Instagram/ @d_moroz

Дарья Мороз работает в МХТ с 2003 года. Именно там она познакомилась со своим бывшим супругом, режиссером Константином Богомоловым. В браке у них родилась дочь Анна. В последнее время ходит все больше слухов о том, что труппа театра недовольна своим новым руководителем Сергеем Женовачем, который пришел на смену Олегу Табакову, руководившему МХТ 18 лет. После данного кадрового решения некоторые артисты приняли решение об увольнении.

Фото и видео: Instagram

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