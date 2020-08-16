Сбылось пророчество Легкоступовой про Диму Билана 

Тринадцать лет назад артистка дала откровенное интервью изданию «Собеседник», где подробно рассказала о возращении на сцену после почти двадцати лет забытья, об отношениях с детьми, любви к Родине и новом поколении звезд.

В те годы Легкоступова участвовала в музыкальном шоу «Ты — суперстар», где судьями были молодые исполнители, в частности Ирина Дубцова. Артистка призналась журналистам, что лояльно относится к любой критике, не боится даже желчных и жестких высказываний. Певицу совершенно не задевало, что судили ее молодые, едва оперившиеся исполнители.

«Это же дети перестройки, для них нет никаких авторитетов. Лично мне интересны любые высказывания в мой адрес, я их учитываю в профессиональном плане, отметая эмоции. А если иной раз замечания эти бестактны, то пусть это останется на их совести. Лично я всегда позитивно отношусь даже к негативным высказываниям», — признавалась тогда звезда.

Артиста также рассказала, что видит большое сценическое будущее у Ирины Дубцовой, ее выступления и манеру исполнения Легкоступова тогда считала самой яркой.

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Публикация от Валентина Легкоступова (@legkostupovavalentina)

18 Июн 2020 в 1:46 PDT «Дима Билан тоже талантлив, у него большой потенциал, если не заблудится, конечно…», — добавила тогда звезда.

И действительно, артист стал всемирно знаменит, представлял Россию на конкурсе Евровидение, где однажды даже получил первое место. У артиста за плечами множество хитов, платиновых альбомов, а также невероятного успеха у молодых девушек, которые выросли и до сих пор любят артиста.

Нельзя сказать, что все для Билана складывалось отлично, в Интернете еще помнят скандалы с участием певца, слухи о болезнях и выступлениях в нетрезвом виде. В последнем случае стоит заметить, что артист извинился перед фанатами за испорченный концерт, дал еще одно уже бесплатное выступление и сделал городу большой подарок, предоставив местной больнице дорогостоящее оборудование.

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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

16 Авг 2020 в 7:34 PDT Сейчас Дима Билан активно развивает соцсети, общается с молодым поколением артистов и блогеров, ведет свой блог в популярном молодежном интернет-сервисе «ТикТок». Вместе с юными друзьями Билан создает забавный контент, набирающий популярность в Сети. Дмитрий нередко откровенно высказывается как о положительных событиях в жизни, так и о критике, которая сопровождает его практически везде. Он ясно дает понять, что не позволит хейтерам выступать в его адрес и всегда будет защищать свою честь. Можно сказать, что это предсказание Легкоступовой сбылось, артист действительно стал знаменит и любим, немного запутался, но выкарабкался и стал еще сильнее.

В то же интервью, артистка рассказала, чего никогда бы не хотела для своих детей. Однако ее дочь Анетта все же пошла против наказа матери. Также артистка признавалась, что долгое время боялась выходить из дома без макияжа, в особенности, будучи на пике своей популярности.