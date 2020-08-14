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В Твери заявили о создании особой экономической зоны «Эммаусс» 

RT на русском 1 час назад
В Твери заявили о создании особой экономической зоны «Эммаусс»
Фото: RT на русском
«Рассматриваем возможность участия компании „Ростех“ в развитии новых технологий на наших промышленных площадках. В регионе создано несколько промышленных зон для инвесторов. Основные площадки — „Боровлево“ и „Раслово“. Сейчас создаём новую особую экономическую зону „Эммаусс“. Со своей стороны развиваем коммуникации и дороги», — цитирует tverigrad.ru губернатора Тверской области Игоря Руденю.
Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра столицы рассказал о мерах поддержки гостиничного бизнеса в столице.
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Другое , Игорь Руденя , Ростех , Тверь
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