Освобожденные из ИВС в Минске рассказали об избиениях 

В ночь на пятницу из СИЗО стали отпускать задержанных на митингах белорусов. Их встречали аплодисментами. Однако, люди просили не аплодировать, объясняя это тем, что на овации силовики реагируют применением силы.

Как сообщает РИА Новости, одна из освобожденных сообщила, что была задержана на акции медиков. Она также рассказала, что в изоляторе часто слышала крики избиваемых.

"Кровь стыла в венах от того, что мы слышали", — добавила Анастасия.

Большая группа ожидающих приехала, чтобы помочь освобожденным добраться до дома, машин для развоза настолько много, что они не вмещаются на обочину и выстраиваются в два ряда.