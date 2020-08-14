Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Анфиса Чехова отдохнула в русской бане 

runews24.ru и ещё 3 1 час назад
Анфиса Чехова отдохнула в русской бане
Фото: runews24.ru
Больше всего ей понравились веники и банный чан, в котором «варят» купающихся.
Телеведущая вместе со своей семьей побывала в загородном спа-центре. Об этом свидетельствуют несколько фотографий, которые она опубликовала в соцсети. на снимке она запечатлена в закрытом облегающем купальнике с глубоким вырезом декольте, стоя в большом чане с еловыми ветками на открытом воздухе.
Анфиса отметила, что из множества процедур, который предлагает спа-центр, она выбрала именно комплекс русской бани. Она рассказала, что ее «отходили» вениками, «сварили» в чане с эвкалиптом, а также были проведены аромапроцедуры, где она подышала парами лаванды и донника.
Поклонники написали Чеховой множество комментариев с комплиментами по поводу ее фигуры.
Фото: из открытых источников
Фото: Instagram
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
runews24.ru: последние новости
Елена Яковлева помолодела на 15 лет благодаря новой стрижке Елена Яковлева помолодела на 15 лет благодаря новой стрижке Бузова повздорила с Мариной Федункив на презентации клипа Киркорова Бузова повздорила с Мариной Федункив на презентации клипа Киркорова В Башкирии откроются новые центры для онкобольных В Башкирии откроются новые центры для онкобольных
Другое , Анфиса Чехова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
«Тошнотворнее человека в своей жизни я не видел»
Видео
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
00:48
Ближайший союзник России отворачивается от Москвы
В мире Статьи
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение