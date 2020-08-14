Анфиса Чехова отдохнула в русской бане 

Больше всего ей понравились веники и банный чан, в котором «варят» купающихся.

Телеведущая вместе со своей семьей побывала в загородном спа-центре. Об этом свидетельствуют несколько фотографий, которые она опубликовала в соцсети. на снимке она запечатлена в закрытом облегающем купальнике с глубоким вырезом декольте, стоя в большом чане с еловыми ветками на открытом воздухе.

Анфиса отметила, что из множества процедур, который предлагает спа-центр, она выбрала именно комплекс русской бани. Она рассказала, что ее «отходили» вениками, «сварили» в чане с эвкалиптом, а также были проведены аромапроцедуры, где она подышала парами лаванды и донника.

Поклонники написали Чеховой множество комментариев с комплиментами по поводу ее фигуры.

Фото: из открытых источников

Фото: Instagram