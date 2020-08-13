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ВОЗ ждет результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
ВОЗ ждет результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Фото: Национальная Служба Новостей
Всемирная организация здравоохранения с нетерпением ждет возможности ознакомиться с результатами клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Ранее заявили в ВОЗ, там не могут рекомендовать вакцину, пока не получат информацию о ней, напоминает Газета.ру.
О том, что зарегистрирована российская вакцина от коронавируса «Спутник V», сообщил 11 августа президент Владимир Путин. Вакцина поступит в оборот 1 января 2021 года.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить всех ее создателей. Писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН предложил поставить памятник создателям российской вакцины от коронавируса.

«Владимир Жириновский порой делает заявления, с которыми можно и не согласиться. Но в данном случае, если вакцина будет действенной, я думаю не просто наградить, а памятник надо поставить в центре Москвы», — сказал писатель.

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Другое , Сергей Лукьяненко , Владимир Жириновский , Владимир Путин , ВОЗ , ЛДПР , Газета.Ru
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