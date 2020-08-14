Угонщиком автомобиля Легкоступовой оказался ее собственный сын 

Российская эстрадная певица Валентина Легкоступова попала в целую череду неприятных историй. Известно, что в настоящее время она находится в одной из клиник Москвы в состоянии комы. Ранее медики вырезали ей гематому, полученную при падении в ванной комнате. Дети певицы настаивают на том, что мать упала, будучи пьяной после нескольких дней застолий со своим мужем Юрием Фирсовым . Сам он причастность к инциденту отрицает.

Как выяснило издание «Собеседник», незадолго до травмы головы Легкоступова пережила серьезный стресс. Так, в Сочи перед самым началом ее сольного концерта в гостинице «Жемчужина» артистке сообщили об угоне личного автомобиля. Выступать пришлось, осознавая беду. Только после концерта каким-то образом выяснилось, что угонщиком стал собственный сын Легкоступовой. Мотивы его до сих пор неясны.