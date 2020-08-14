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Угонщиком автомобиля Легкоступовой оказался ее собственный сын 

Слово и Дело и ещё 2 1 час назад
Угонщиком автомобиля Легкоступовой оказался ее собственный сын
Фото: Слово и Дело
Российская эстрадная певица Валентина Легкоступова попала в целую череду неприятных историй. Известно, что в настоящее время она находится в одной из клиник Москвы в состоянии комы. Ранее медики вырезали ей гематому, полученную при падении в ванной комнате. Дети певицы настаивают на том, что мать упала, будучи пьяной после нескольких дней застолий со своим мужем Юрием Фирсовым. Сам он причастность к инциденту отрицает.
Как выяснило издание «Собеседник», незадолго до травмы головы Легкоступова пережила серьезный стресс. Так, в Сочи перед самым началом ее сольного концерта в гостинице «Жемчужина» артистке сообщили об угоне личного автомобиля. Выступать пришлось, осознавая беду. Только после концерта каким-то образом выяснилось, что угонщиком стал собственный сын Легкоступовой. Мотивы его до сих пор неясны.
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Другое , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , ИД "Собеседник" , Москва
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