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Мексика заинтересовалась российским «Спутником V» 

BFM.RU и ещё 10 51 минуту назад
Мексика заинтересовалась российским «Спутником V»
Фото: Twitter
Правительство Мексики запросило у российской стороны информацию о вакцине от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, передает ТАСС.
Как сообщил министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард, в Мехико ожидают информации о клинических испытаниях препарата.
«Ее должны изучить медучреждения, чтобы определить возможность ее применения в короткие сроки», — сказал министр. Его цитирует РИА Новости.
Разработанная НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций первая в мире вакцина получила название «Спутник V».
Препарат прошел все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
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Другое , Марсело Эбрард , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Мексика
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