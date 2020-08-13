Мексика заинтересовалась российским «Спутником V» 

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Правительство Мексики запросило у российской стороны информацию о вакцине от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, передает ТАСС.

Как сообщил министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард, в Мехико ожидают информации о клинических испытаниях препарата.

«Ее должны изучить медучреждения, чтобы определить возможность ее применения в короткие сроки», — сказал министр. Его цитирует РИА Новости.

Разработанная НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций первая в мире вакцина получила название «Спутник V».

Препарат прошел все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.