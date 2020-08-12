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Репортеры в Минске услышали похожие на выстрелы звуки 

BFM.RU 1 час назад
ОМОН приступил к разгону протестующих напротив торгового центра «Рига» в столице, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал «Выборы видишь», принадлежащий изданию Tut.by. По его информации, сюда подъехали водомет и автозаки.
ТАСС также передает, что звуки похожие на стрельбу резиновыми пулями, были слышны и в районе Малиновка на юго-западе города возле проспекта Дзержинского, где собралось около 300 человек. Информация о выстрелах также появилась на Telegram-канале Onliner. Согласно информации Telegram-канала Nexta, выстрелы слышны и в районе Петровщина, который находится недалеко от Малиновки.
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Другое , РБК , ИТАР-ТАСС , Минск
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