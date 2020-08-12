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Крупнейшие компании США наймут на работу представителей меньшинств 

Lenta.ru 3 часа назад
Главы крупных компаний США, включая банки и технологические гиганты, сформировали группу, целью которой является привлечение на работу представителей различных меньшинств в Нью-Йорке. Об этом пишет Reuters.
Совет директоров New York Jobs CEO Council, в который входят руководители 27 фирм, стремится к 2030 году нанять 100 тысяч человек из малообеспеченных чернокожих, латиноамериканских и азиатских общин. В числе предприятий — Amazon, Google, Microsoft, Goldman Sachs и другие.
«Экономический кризис усугубляет экономические и расовые разногласия. Больше всего от этого страдают молодые люди из малообеспеченных семей», — заявил генеральный директор JPMorgan Chase&Co Джейми Даймон.
Совет по трудоустройству был сформирован после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае этого скончался после жесткого ареста со стороны полицейского. Это вызвало широкий общественный резонанс и вынудило многие американские компании пересмотреть свой подход, предоставив меньшинствам равные возможности для работы.
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Комментарии
Другое , Джейми Даймон , Джордж Флойд , Amazon , Microsoft , Google , Reuters , Нью-Йорк , США
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